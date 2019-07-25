Мы победим борщевик или борщевик – нас?

На пленарном заседании 24 июля Государственная Дума РФ поручила комитету по экологии и охране окружающей среды обратиться в Правительство и Российскую академию наук с просьбой ввести единые требования для регионов по борьбе с борщевиком Сосновского и присвоить ему статус карантинного объекта. Проект соответствующего поручения подготовили депутаты от всех фракций нижней палаты парламента.

В документе подчёркивается, что «в последние годы в России начал активно распространяться сорняк – борщевик Сосновского, начиная с обочин шоссе и железных дорог, ЛЭП, газопроводов, различных полос отчуждения и захватывая все большие территории населенных пунктов».

Больше всего борщевиком Сосновского поражены земли в Центральном, Северо-Западном округах и Пермском крае. Особенно страдают от него Ленинградская, Псковская и Новгородская области. Только в Ленобласти опасный сорняк распространился почти на 100 тысяч гектаров. Несмотря на то что у нас в области была принята специальная программа по борьбе с борщевиком, на которую за пять лет потратили более 160 миллионов рублей, сорняк продолжает своё победное шествие. Необычайно высокая выживаемость и репродуктивность сорняка позволяет ему увеличивать свои владения на 10%. Из-за высокой выживаемости и репродуктивности растения занимаемая им площадь ежегодно увеличивается на 10%. Борщевик Сосновского не только вытесняет другие растения, угрожая биологическому разнообразию природных ландшафтов, но и наносит вред здоровью людей.

Законодатели считают, что «представляется целесообразным принять меры на федеральном уровне». По мнению инициаторов проекта, пришла пора присвоить борщевику Сосновского статус карантинного объекта, так как в соответствии с Законом «О карантине растений» предусматривается особый режим борьбы с ними.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива