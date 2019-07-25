Микрорайоны Мурино свяжут сетью велодорожек

Именно такая концепция разрабатывается в Муринском городском поселении. Микрорайоны «Западный», «Центральный» и «Восточный» планируется связать единой сетью пешеходно-велосипедных дорог шириной от 4 до 6 метров.

От каждого микрорайона можно будет доехать или дойти пешком по велодорожке до станции метро «Девяткино».

Об этих планах шла речь 17 июля на расширенном совещании по развитию велодорожек в городе Мурино, которое провел и.о. главы администрации муниципального образования Валерий Федорович Гаркавый.

Администрация поселения совместно с дирекцией КАД планирует также спроектировать надземный пешеходный переход через Кольцевую автодорогу в Санкт-Петербурге (в районе ул. Шувалова) и пешеходный переход через железную дорогу – в продолжение существующего тротуара под «проколом» КАД, – сообщает пресс-служба администрации МО «Муринское ГП».

В планах муниципальной власти – строительство перехватывающей многоуровневой парковки для велосипедов у станции метро «Девяткино», а также нескольких велопарковок в Мурино.