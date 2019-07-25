Леса Ленобласти стали гореть меньше

В 2019 году общее количество лесных пожаров на территории Ленинградской области по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 50%.

В Ленинградской области действует 70 лесных пожарно-химических станций. Силы и средства управления лесами региона увеличены на летний период до 600 человек и девяти тысяч единиц техники, включая торфяные стволы для тушения подземных пожаров и запас огнетушащих химикатов для торфа.

Время тушения лесного пожара не превышает четырех часов с момента обнаружения.

41% возгораний обнаружены видеосистемой мониторинга леса, в которую входят 156 видеокамер, она охватывает более 90% территории региона. 22% возгораний определяют лесные инспекторы в ходе рейдовых осмотров. В ходе таких рейдов было составлено 52 административных протокола о нарушении правил пожарной безопасности, наложено штрафов на сумму 1,5 млн рублей.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива