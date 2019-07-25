Законодатели продлили срок службы офицеров полиции

Государственная Дума 24 июля приняла в третьем чтении инициированные Правительством РФ поправки в Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел РФ» и ряд других законов, уточняющих и совершенствующих порядок прохождения службы в органах внутренних дел.

Предлагается увеличить предельный возраст пребывания сотрудников органов внутренних дел на службе: для среднего начальствующего состава, майоров и подполковников полиции, внутренней службы и юстиции — с 50 до 55 лет, для полковников — с 55 до 60 лет, а для генералов — с 60 до 65 лет.

Однако новый закон не меняет норм по выслуге лет, и все желающие смогут выйти на пенсию в предусмотренные действующим законодательством сроки.

Кроме этого, законом повышается предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел: для замещения должностей рядового состава и младшего начальствующего состава —до 35 лет, а для должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава до 40 лет (сейчас для всех категорий — 35 лет).

Эти изменения позволят решить вопрос недокомплекта штатной численности МВД России и его территориальных органов, а также остаться на службе в полиции более 26 тыс. сотрудников, многие из которых опытные и профессиональные офицеры.

Закон предусматривает, что испытание при приеме на службу в органы внутренних дел может не устанавливаться для лиц, замещавших должности федеральной государственной гражданской службы и должности работников в системе МВД России. Предлагается также установить для сотрудников МВД право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет.