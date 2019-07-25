Дачная амнистия продолжается

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года.

В соответствии с законом до 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке – при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план. Все необходимые документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Законом регулируется и целый ряд других вопросов. В частности, бессрочной становится норма о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ. Эта норма касается земельных участков, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и жилищного строительства, и расположенных на них объектов недвижимости.

Также срок бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, продлевается до 1 марта 2022 года (по действующему законодательству эти нормы должны окончить действие 31 декабря 2020 года). Устанавливается прямая обязанность органов власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на государственный кадастровый учет) придомовой территории многоквартирных домов.

Наконец, устанавливается обязанность органов власти по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках. Речь идет о разъяснительной работе на местах, поскольку с учетом происходящих изменений разобраться гражданам самостоятельно очень сложно. Изменения предлагается вводить в действие со дня официального опубликования закона.