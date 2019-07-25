Во Всеволожске ремонтируют дороги

В ходе планового объезда территории Всеволожска глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский проверил качество ремонта дорог, подчеркнув, что впервые за долгое время уже в июле освоены практически все муниципальные контракты.

– Наши службы работают своевременно. Вся их работа на виду – новый асфальт, пешеходные дорожки, разметка. Естественно, мы не против замечаний, народный контроль – это только нам в плюс. Внеплановые средства мы будем осваивать осенью, они пойдут на обустройство тротуаров и текущий ремонт проезжей части. По выполненной работе есть, конечно, замечания, но они будут устранены.

На сегодняшний день выполнены работы по ремонту дорожного покрытия ул. Невской (от ул. Народной до дома 16 по ул. Невской), Алексеевского пр. (от дома 203 по Колтушскому шоссе до пр. Грибоедова), ул. Антоновской (от ул. Евграфова до ул. Пермской), ул. Евграфова (от Октябрьского пр. до ул. Антоновской), ул. Народной (от д. 10 до ул. Невской), ул. Победы и ул. Почтовой (от 1-й Линии до 4-й Линии).

Близятся к завершению работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому пр. (от Колтушского шоссе до железнодорожной ст. Всеволожская).

Оборудованы две новые пешеходные зоны: в центре города – вдоль Всеволожского проспекта (от Октябрьского проспекта до Колтушского шоссе) и вдоль улицы Невской в микрорайоне Южный. В обоих случаях были учтены пожелания жителей: вдоль Всеволожского проспекта сменили плитку на асфальт, а вдоль улицы Невской заменили «народную» тропу на качественное асфальтовое полотно.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту (полная замена) дорожного покрытия по ул. Вокка (от ул. Ленинградская до стадиона МОУ «Лицей № 1»), по ул. Связи (от ул. Южной до Первомайского пр.), по ул. Южной (от ж/д переезда до ул. Связи), по ул. Гоголя (от Колтушского шоссе до Всеволожского пр.), по ул. Знаменской (от пр. Добровольского до Московского бульвара).

Кадр из репортажа медиацентра «Клевер»