Улица 75-летия Великой Победы

Губернатор Александр Дрозденко поддержал предложение ветеранских активистов увековечить юбилейную дату, назвав именем 75-летия Победы в Великой Отечественной войне новые улицы, площади, скверы и другие общественные пространства в населенных пунктах Ленинградской области.

Это предложение прозвучало на очередном заседании Консультативного совета при губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Глава региона выразил надежду, что ветеранские организации примут самое активное участие в работе оргкомитета по подготовке к празднованию. Встречи, аналогичные сегодняшнему заседанию Консультативного совета, будет рекомендовано провести всем руководителям районных администраций.

В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в Ленинградской области будут не только приведены в полный порядок имеющиеся мемориалы, но и появятся новые памятники. Особое внимание будет уделено нуждам ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе планируется выделить дополнительное финансирование их общественным организациям.

Губернатор Александр Дрозденко ответил на вопросы членов Совета, касавшиеся льгот на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга для областных жителей, ремонта лифтового хозяйства, программы строительства новых социальных объектов на территории Ленинградской области.

В завершение встречи глава региона пригласил всех ее участников – членов Консультативного совета по делам ветеранов – на празднование 92-й годовщины со дня образования Ленинградской области в Бокситогорск, 3 августа.

Фото Антона КРУПНОВА из архива

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