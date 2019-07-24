С 1 ноября паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации на автомобиль изменятся

В новых свидетельствах о регистрации транспортного средства данные о собственнике машины и название региона, в котором автомобиль состоит на учете, будут дублироваться латинским шрифтом.

Кроме того, если собственник транспортного средства пожелает, сведения о нем будут переведены в соответствии с данными, указанными в его загранпаспорте. При оформлении подразделениями Госавтоинспекции свидетельств о регистрации транспортного средства исправления не допускаются, в противном случае документ подлежит замене.

Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступает в силу с 4 августа 2019 года.