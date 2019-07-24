Сегодня заканчивается регистрация кандидатов в депутаты

24 июля – последний день для представления в избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов в депутаты советов депутатов муниципальных образований.

По состоянию на 24 июля зарегистрированы 1723 кандидата (35,2 % от числа выдвинутых кандидатов). 45 кандидатам отказано в регистрации (0,9 %, 43 – самовыдвижение, 2 – КПРФ), сообщает пресс-служба Леноблизбиркома.

При выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов комиссия обязана известить кандидата об этом, а кандидат вправе внести уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нём (за исключением подписных листов с подписями избирателей).

В течение десяти дней со дня получения документов, необходимых для регистрации, избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований отказа в регистрации установлен законом – кандидату может быть отказано в регистрации исключительно по основаниям, предусмотренным пунктом 24 статьи 38 Федерального закона.

Последний день, когда избирательная комиссия может принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации, – 2 августа 2019 года.

В советах депутатов муниципальных образований Ленинградской области замещению подлежат 2062 депутатских мандата.