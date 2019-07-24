МФЦ «Сертолово» в августе переедет на новую площадку
Об этом сообщил на открытом заседании Общественного совета при МФЦ Ленинградской области директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
«Сейчас мы работаем над оптимизацией схемы размещения окон МФЦ: постепенно увеличиваем их количество в загруженных районах, модернизируем площадки, повышая комфортность предоставления услуг. 5 августа МФЦ «Сертолово» переедет на новую площадку по адресу; ул. Молодцова, 13, а МФЦ в Мурино добавят еще 14 окон приема-выдачи документов», – пояснил директор областных центров.
За первое полугодие 2019 года граждане обратились в областные МФЦ 2,6 млн раз, за последние 6 месяцев в МФЦ появилось более 40 услуг, в том числе выдача ИНН, информирование от отнесении граждан к категории предпенсионного возраста для получения дополнительных льгот и пособий. В ряде МФЦ можно оформить загранпаспорт нового поколения.