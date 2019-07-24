Задержан подозреваемый в стрельбе на озере Круглое

По версии следствия, вечером 13 июля на берегу озера Круглое во Всеволожске 49-летний мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья по лодке, в которой находились трое взрослых и двое малолетних детей, после чего скрылся с места преступления.

Стало известно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Следователи провели обыски по местам жительства подозреваемого, а также изъяли предполагаемое орудие преступления. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.