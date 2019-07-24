День рождения Ленинградской области пройдет под девизом ЗОЖ

Празднование Дня Ленинградской области, которая отмечает 92-ю годовщину своего образования, в этом году пройдет 3 августа в Бокситогорске. Главная тема – здоровый образ жизни.

На площади Ленина участников большого областного праздника ждет фестиваль ЗОЖ, весь день будут работать гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», выставка «Город мастеров» и центр веселых аттракционов и развлечений.

Начнётся День рождения области спортивным парадом и традиционным праздничным шествием, вечером на стадионе «Металлург» состоится большой концерт. Ожидаются выступления Льва Лещенко, Дины Гариповой и Алексея Хворостяна.

В Бокситогорске к празднику была проведена большая подготовка: было отремонтировано 37 многоквартирных домов и 15 зданий, осуществлена реконструкция городского стадиона, сделан ремонт дорожного полотна, организованы общественные пространства.

В общей сложности на капитальный было направлено 377 млн рублей, на благоустройство – порядка 100 млн рублей.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива