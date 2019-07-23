Лучшего по профессии в сфере потребительского рынка назовут в Гатчине

В преддверии Дня работника торговли России, который отмечается в этом году 27 июля, в Гатчине пройдёт первый Форум потребительского рынка Ленинградской области.

Главное региональное отраслевое мероприятие проводится при поддержке Правительства Ленинградской области 25 июля. Организаторами форума являются комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградский области и Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства.

На Форум соберутся представители областных предприятий малого и среднего бизнеса, работающие в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации потребительской кооперации, а также представителей органов власти, общественных предпринимательских организаций, ведущих экспертов отрасли.

В рамках Форума состоятся конкурсы «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» в 2019 году по номинациям: «Лучший пекарь», «Лучший кондитер», «Лучший повар», «Лучший парикмахер», «Лучший художник-конструктор одежды ателье», «Лучший продавец непродовольственных товаров», «Лучший продавец сувенирной продукции», «Лучший кассир», «Лучший мастер по ремонту бытовой техники». Церемония награждения победителей состоится на Форуме.

Размер призового фонда по каждой номинации в соответствии с присуждаемыми местами составляет: 1 место – 50 000 рублей, 2 место – 40 000 рублей, 3 место – 30 000 рублей.