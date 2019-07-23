Ещё один детский сад в Кудрово ждет малышей

В городе Кудрово Заневского поселения построен новый детский сад на 160 мест. Группа «ЦДС» получила разрешение на ввод в эксплуатацию этого здания.

Дошкольной образовательной организации уже присвоен адрес: ул. Столичная, дом 15. Трёхэтажное здание рассчитано на 8 групп детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Как в любом детском саду, здесь будут не только групповые помещения, но и залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

Дизайнеры оформили интерьеры в скандинавском стиле с преобладанием светлых природных оттенков. На территории разместились две игровые площадки для детей в возрасте до 3 лет, шесть площадок для детей дошкольного возраста, а также две спортивные площадки, оборудованные гимнастическим и спортивными комплексами.

Как требуют современные реалии, в детском саду для безопасности детей установлены системы контроля доступа и сигнализации, на главном входе оборудован пункт охраны.