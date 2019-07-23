В фонд содействия долевому строительству пригласят дольщиков

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил строительному блоку правительства при формировании кадрового состава регионального фонда содействия долевому строительству отдавать предпочтение самим участникам долевого строительства при наличии соответствующей квалификации.

«Имея соответствующее образование и опыт работы, уверен, что именно дольщики станут самыми мотивированными и эффективными работниками нового государственного учреждения», – подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.

Планируется, что фонд будет зарегистрирован к 1 августа, его штатная численность составит 16 человек. Новая организация будет подведомственной комитету по строительству Ленинградской области.

Целью создания некоммерческой организации является урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. Региональный фонд создается в соответствии с федеральным законодательством для привлечения средств федерального бюджета через структуру АО «ДОМ.РФ» для организации завершения строительства домов, а также передачи готовых объектов дольщикам.

Администрация Ленинградской области направила в АО «ДОМ.РФ» график перечисления бюджетных средств Ленинградской области в качестве софинансирования для завершения проблемных объектов. На 2019 год запланировано направить на эти цели 300 млн рублей, на 2020 год – 700 мл рублей, на 2021 год – 1 млрд рублей.