Беречь природу смолоду

Региональная общественная организация «Токсовские озера» активно работает в Токсово уже около 10 лет. Основная цель общества – сохранение родной природы, уникальных ландшафтов, красоты и здоровья водных и лесных объектов.

Создание в 2019 году ООПТ регионального значения «Токсовский природный парк» стало наградой за упорную работу всех членов и волонтёров организации.

Примером активной деятельности этой организации может служить прошедшая 14 июля очередная акция по раздельному сбору отходов, осуществлённая в рамках проекта «Экостанция». В проект активно вовлечены дети. А чтобы им было интересно, организаторы проводят различные мероприятия: мастер-классы, игровые интерактивные представления и др. Педагоги, деятели искусства, мастера различных ремесел приглашаются для работы с детьми. Дети делают различные поделки, часто используя вторичные материалы.

Участвуют дети и в проекте «Пусть о природе музы говорят», на который «Токсовские озера» получил поддержку от Фонда президентских грантов.

Этот проект – своеобразный симбиоз искусства, экологии и образования. Он работает по трём направлениям: «Театральные подмостки» – постановка спектаклей с участием партнёра проекта – НКО «Театр нового зрителя «Синтез»; «Сказки бабушки вороны» – серия интерактивных представлений для детей младшего возраста; «Зелёный вернисаж» – выставки работ художников, перфомансы , мастер-классы, видео- и фотозарисовки.

Владимир Шемшученко