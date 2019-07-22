Юбилейный слёт юных разведчиков

С 21 по 28 июля Ленинградская область принимает Всероссийский слёт общероссийской общественной детской организации юных разведчиков «Юбилейная высота», посвященный 110-летию со дня образования российского детского движения.

Торжественное построение участников состоялось 21 июля в 14.00 на Сенатской площади Санкт-Петербурга.

Открывается слёт 22 июля в 19.00 в деревне Орехово Куйвозовского муниципального образования Всеволожского района.

В числе участников слёта почти 900 человек: дети, молодежь, добровольцы, педагоги-энтузиасты из 18 регионов России, а также представители русскоязычных скаутских организаций из-за рубежа.

Слет проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и администрации Всеволожского района.