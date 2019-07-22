Красный крест пропагандирует ЗОЖ

30 ребят младшей школы из летнего лагеря Муринской СОШ № 1 приняли участие в тренинге по здоровому образу жизни. Организатором мероприятия выступило Всеволожское местное отделение ЛОРО ООО «Российский Красный Крест».

– Во время занятия ребята продемонстрировали отличное знание основ здорового образа жизни, – говорит председатель Всеволожского отделения Красного Креста Елена Щербакова. – В ходе тренинга учащихся разделили на несколько команд. Игра проходила в виде квеста, и дети были в восторге. Они охотно отвечали на разные задания. Самым сложным был вопрос о несъедобном витамине D, который не содержится в продуктах. Младшеклассники искренне удивились, когда узнали, что этот необходимый организму витамин содержится в солнечных лучах. Школьники в свою очередь рассказывали о том, как закаливать горло мороженым, укрепить иммунитет ходьбой по снегу, говорили о пользе овощей и фруктов.

По словам Елены Щербаковой, современное поколение школьников неплохо знает о главных компонентах здорового образа жизни. Чувствуется, что родители и школа ведут активную пропаганду ЗОЖ среди детей.

– Следующий наш выезд по ЗОЖ планируется в Гарболово, – говорит председатель Всеволожского отделения Красного Креста. – Кроме того, мы готовимся провести ряд мероприятий по оказанию первой медицинской помощи. Общаясь с педагогами в школах, мы выяснили, что тема эта очень актуальна. Ребятам необходимо знать, как в экстренных случаях оценить состояние пострадавшего и эвакуировать его из зоны опасности.

Ирэн ОВСЕПЯН