Европейский проспект приобретает лицо

Завершается первый этап строительства Европейского проспекта в городе Кудрово. Строители, наперекор непогоде с проливными дождями, уже заасфальтировали велодорожки и тротуары, близки к завершению и работы на проезжей части.

Согласно проекту первый этап Европейского проспекта – от проезда в 7 квартале до пересечения с улицей Строителей – это две полосы движения, ширина проезжей части – 14 метров, ширина тротуара – 3 метра, ширина велосипедной дорожки – 2 метра, протяженность улицы – 404 метра. Второй этап – до улицы Ленинградской протяженностью 120 метров. По сообщению Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области, первый этап планируют закончить в этом году. Полностью Европейский проспект до Ленинградской улицы, включая мост через реку Оккервиль, построят в 2020 году.

Подрядчики Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области приступили к строительству Европейского проспекта после того, как компания «Инвестторг» не выполнила свои обязательства, подписанные 19 декабря 2016 года.