Газификация района продолжается

На совещании губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и заместителя председателя ПА «Газпром» Виталия Маркелова, состоявшемся в Кингисеппе, речь шла о приоритетных задачах по развитию газоснабжения и газификации Ленинградской области в 2019 году, а также о мерах по увеличению производительности газотранспортной системы.

Обсуждались основные инвестиционные проекты ПАО «Газпром», реализуемые в 2019 году с целью обеспечения надежного газоснабжения потребителей Ленинградской области, в числе которых – строительство ГРС для обеспечения газом высокотехнологичного медицинского комплекса во Всеволожском районе.

В области продолжается реализация программы по использованию природного газа в качестве основного топлива для общественного транспорта, коммунальной техники и личных автомобилей. В регионе уже работают 80 современных «газовых» автобусов, обслуживающих маршруты между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Газовые заправки работают в Гатчинском, Тихвинском и Тосненском районах. В прошлом году в Ленинградской области был принят закон, согласно которому владельцы транспортных средств, работающих на природном газе, оплачивают только 50% ставки транспортного налога.

Следующими районами, где будут созданы условия для развития экологичного транспорта, станут Приозерский и Всеволожский.