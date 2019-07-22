Выборы уже не за горами

21 июля завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты на выборах в органы местного самоуправления Ленинградской области. За весь период выдвижения кандидатами в депутаты советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области выдвинулось 4890 кандидатов.

Среди них: 1487 – выдвинуты в порядке самовыдвижения (30,41%), 2041 (41,74%) – партией «Единая Россия», 629 (12,86%) – КПРФ, 376 (7,69%) – ЛДПР, 317 (6,48%) – партией «Справедливая Россия», 15 (0,31%) – партией «Родина», 7 (0,14%) – партией «Коммунисты России», 6 (0,12%) – партией «Пенсионеры за социальную справедливость», 6 (0.12%) – партией «Роста», 5 (0,10%) кандидатов – партией «Социальная защита», 1 (0,02%) – партией «Ветераны России».

При этом 1346 кандидатов уже зарегистрированы избирательными комиссиями.

Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Ленинградской области, 34 кандидатам (2,46%, 32 – самовыдвижение, 2 – КПРФ) отказано в регистрации, 60 кандидатов отозвали свои заявления о выдвижении.

Документы для регистрации (в том числе подписные листы с подписями избирателей) кандидат должен представить в соответствующую избирательную комиссию не позднее 18 часов 24 июля.