Сестры Тиджиевы из Нового Девяткино стали дипломантами конкурса в Австрии

Учащиеся Кузьмоловской школы искусств, филиала в Новом Девяткино, Мария и Вероника Тиджиева приняли участие в Международном конкурсе Feurich, который проходил в австрийском городе Вена.

Конкурс собрал 75 участников из 31 страны мира. Мария и Вероника Тиджиевы стали дипломантами конкурса в номинации «Фортепиано-соло». Также Вероника Тиджиева стала обладателем специального приза от Елены Кобб – приглашение на Star Prize Festival в Альберт-холл в Лондоне 6 апреля 2020 года.

В рамках конкурса проходила также Летняя музыкальная академия. Обе девочки прошли мастер-класс у профессора Венского университета музыки Владимира Харина и получили сертификаты. Гала-концерт и награждение состоялись в концертном зале Венской консерватории.

Марию и Веронику с успешным выступлением поздравил глава Новодевяткинского поселения Дмитрий Майоров. Он вручил грамоты от имени администрации сестрам и их преподавателю – Л.Г. Шаньшиной, благодаря стараниям которой во многом стал возможен такой успех.

Александр ЗИНОВЬЕВ