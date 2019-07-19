Оскар Тибо-Бриньоль – имя в нашей истории

На протяжении пяти лет я занимаюсь исследованием биографии петербургского архитектора Оскара Иосифовича Тибо-Бриньоля, похороненного во Всеволожске на Рябовском кладбище, которое старожилы называют Рябовским лютеранским кладбищем.

Тибо-Бриньоль О.И. умер в деревне Пугарево 16 июня 1903 г. в 3 часа утра. Причина смерти – болезнь лёгких. Отпевание проходило в лютеранской церкви святой Регины, которая являлась капельным приходом Колтушской лютеранской общины святого Георгия. Где именно во Всеволожске проживал архитектор, нам неизвестно, так как от деревни Пугарево осталась только улица Пугаревская в северной части города.

Все эти годы я поддерживаю отношения с его правнучкой М.Е. Казанцевой. О моих многолетних поисках потомков архитектора и знакомстве с Мариной Евгеньевной газета «Всеволожские вести» писала в статье «Свидание через сто лет» № 58 (2082) от 7.08.2015 г. Несколько дней назад Марина Евгеньевна приехала во Всеволожск вновь, чтобы обновить надписи на могиле своего прадеда и поработать в петербургских архивах. Накануне её приезда всеволожские краеведы привели в порядок территорию вокруг могилы её прадеда. Так как Оскар Иосифович был лютеранского вероисповедания, впервые за 105 лет лютеранский пастор И.И. Хуттер совершил поминальную молитву.

Затем мы с М.Е. Казанцевой посетили лютеранскую церковь св. Георгия в Колбино, где у нас состоялась беседа «История российских лютеран на примере обрусевшего рода французов Тибо-Бриньолей». После очень интересной и увлекательной беседы Марина Евгеньевна подарила мне и Ивану Ивановичу статью, написанную её дочерью Анной Ермолаевой, которая проводит большую работу по восстановлению родословной Тибо-Бриньолей. Хочется поделиться новыми историческими сведениями, приобретёнными благодаря этим исследованиям.

После моей первой публикации живой интерес у всеволожцев вызвала деятельность Оскара Тибо-Бриньоля как архитектора. Многие интересовались тем, как сложилась его профессиональная карьера и какие по сей день сохранились архитектурные объекты, автором которых он являлся. Поэтому хотелось бы восполнить этот пробел.

В 1875 году Оскар поступил на 1­-й курс Академии художеств по архитектуре. По его просьбе он был освобождён от изучения технических дисциплин, уже пройденных в Технологическом и Земледельческом институтах. Оскар успешно окончил Академию художеств в 1880 году со званием внеклассного художника-архитектора. В июле 1881 года был определён в Государственный банк чиновником особых поручений и прикомандирован в качестве помощника к архитектору банка В.Ф. Эстеррейху, который вёл большой проект по постройке казарм для нижних чинов и многоквартирного дома для чиновников банка. В 1881 году архитектор Василий Фёдорович Эстеррейх умер, и Оскар Тибо-Бриньоль был назначен архитектором банка, окончив упомянутые постройки, по свидетельству управляющего банком, с успехом. В 1880–1883 г.г. Оскар Иосифович завершил строительство дома для работников Госбанка на набережной канала Грибоедова, д. 32. Это здание сохранено до наших дней, равно как и дом 5 по улице Конной, дом 29 по улице Рузовской и дом 4 в Митавском переулке, архитектором которых был Оскар Тибо-Бриньоль.

В 1891 году О.И. Тибо-Бриньоль был переведён на должность Гражданского инженера Департамента земледелия. В справке, предоставленной министром земледелия в 1904 году, говорится, что «Во время службы по Министерству земледелия и Государственных имуществ архитектор Тибо-Бриньоль, как получивший, независимо от архитектурного, сельскохозяйственное образование и имевший почти 10-­летнюю практику в строительном деле, был весьма полезен при возведении разного рода сельскохозяйственных построек в подведомственных Министерству учреждениях».

В 1889 году Оскар Тибо-Бриньоль принял участие в организации русского отдела Всемирной выставки в Париже. Парижская газета «Ла Жюстис» за две недели до официального открытия выставки, 22 апреля 1889 г., публикует заметку «Русский павильон»: «Фасад русского павильона на Всемирной выставке в Париже будет построен г. Тибо-Бриньолем, архитектором Банка России. Господин Тибо решил воспроизвести в этом фасаде самые красивые образцы византийской архитектуры Москвы, такие как Кремлёвская стена, с витринами, скопированными с окон дворца-Терема, башни собора Василия Блаженного, знаменитая колокольня Ивана Великого, Сухарева башня и т.д.».

За подготовку и организацию русского павильона Всемирной выставки Оскар Тибо-Бриньоль был удостоен награды Франции – ордена Академических пальм (‘Ordre des Palmes académiques).

В 1891–1894 годах по проекту петербургских архитекторов О.И. Тибо-Бриньоля и А.М. Воробьёва в Белоострове была построена лютеранская кирха на 850 мест, которая освящена 26 сентября 1894 года. В ней установили 27­-регистровый орган. В апреле 1932 года кирха была закрыта, но через несколько месяцев её открыли вновь по настоянию прихожан. Окончательное закрытие кирхи произошло в 1935 году. В сентябре 1941 году кирха оказалась на передовой боевых действий между советскими и финскими войсками и была полностью разрушена артиллерией.

В 1894 году архитектор Тибо-Бриньоль был командирован на Кавказские Минеральные Воды, где в течение года исполнял обязанности архитектора. В Пятигорске он провёл капитальный ремонт хозяйственных построек Управления Кавказских Минеральных Вод – сделал пристройки к Николаевским и Сабанеевским ваннам, построил каменный дом для рабочих, павильон для музыки и ограду в Казённом саду, а также возвёл Скальковские ванны в Кисловодске.

В августе 1895 года Оскар Тибо-Бриньоль вернулся в Санкт-Петербург. Он занимался многочисленными частными проектами; надстраивал каменные этажи в торговом комплексе Апраксин двор; с 1896 г. в течение трёх лет работал в комиссии для наблюдения за строительными работами по возведению в Императорском Ботаническом саду нового здания пальмовых теплиц, освящённого 5 ноября 1899 года.

Парижская газета «Le Temps» 6 ноября 1900 года сообщала в разделе «Новости из-за рубежа»: «Вчера имело место в Санкт-Петербурге открытие временной часовни Лурдской Божией Матери – новой католической церкви французской общины С-Петербурга… Среди присутствующих были замечены поверенный по делам Франции г-­н Вовино с сотрудниками посольства, католический архиепископ Недзиловский, архитектор церкви г-­н Тибо-Бриньоль и многочисленные представители общины». Это была небольшая временная приходская церковь из дерева. Через 9 лет на этом месте по проекту Н.Л. Бенуа был построен и освящён одноимённый храм.

История рода Тибо-Бриньолей оказалась удивительной и поучительной. «Через историю этой семьи видна история России» – такой вывод сделал пастор лютеранской церкви св. Георгия в Колбино И.И. Хуттер, после нашей встречи. За несколько лет нам удалось привести в хорошее состояние надгробие и решётку в стиле модерн, и сейчас готовятся документы для того, чтобы поставить их на учёт в Государственную инспекцию по охране памятников. По моему мнению, это объект истории и культуры, который к тому же даёт представление об истории заселения города Всеволожска.

Ирина ГУРЕЕВА-­ДОРОШЕНКО, председатель правления Всеволожского историко-краеведческого объединения «Русское наследие»

На фото – Кирха святых апостолов Петра и Павла в Белоострове