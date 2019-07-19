Инспекторы ГИМС обеспечили безопасность участников регаты по Ладожскому озеру

Сотрудники Всеволожского отделения группы патрульной службы № 1 по Ленинградской области – инспекторы С. И. Лобанев и А. А. Рублев – 16 и 17 июля обеспечивали безопасность прохождения этапа регаты по Ладожскому озеру от границы Приозерского района до крепости Орешек.

В регате «Вместе по русскому Северу – 2019: Онежско-Балтийский водный путь» принимали участие парусно-моторное судно «Карельская жемчужина», которым управляла команда из 4 взрослых и 8 подростков, а также суда сопровождения.

В ходе маршрута молодые яхтсмены обучались мастерству управления судном под парусами, особенностям условий навигации, осматривали местные достопримечательности. На ночлег команда остановилась вблизи Осиновецкого маяка. На следующий день суда проделали путь в 40 км и дошли до крепости Орешек.