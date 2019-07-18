Улыбнитесь, вашу свалку снимает скрытая камера

Во Всеволожском районе необходимо установить «фотоловушки» для пресечения незаконного оборота отходов и создания несанкционированных свалок. Такое решение было принято на совещании, которое прошло при участии заместителя председателя правительства Ленинградской области Валерия Пикалёва.



Также для решения проблемы необходимо вести постоянный мониторинг ситуации на объектах незаконного обращения с отходами, перекрыть несанкционированные съезды на земли муниципалитетов и разработать проекты рекультивации нарушенных земель. Как считает Валерий Пикалёв, в вопросах борьбы с несанкционированными свалками активную позицию должны занимать органы местного самоуправления. Им следует оперативно передавать всю имеющуюся информацию по обнаруженным нарушениям в комитет госэконадзора.

В ходе совещания органам местного самоуправления было рекомендовано создать реестр мест накопления отходов и направить его для согласования в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива