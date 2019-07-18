Клещи вновь атакуют

На территории Ленинградской области с начала сезона зарегистрировано 6232 пострадавших от присасываний клещей, в том числе 1272 ребенка. В основном укусы жители области получили при посещении лесных массивов и в садоводствах.

Пострадавшие были зарегистрированы во всех районах. Всеволожский район (569 случаев) в рейтинге укусов на третьем месте после Тихвинского (1087 случаев) и Киришского (636 случаев).

Во Всеволожском районе зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что вся территория Ленинградской области является эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива