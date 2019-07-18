Как оформить границы земельного участка и не сойти с ума

Никто не любит проблем. А проблем с бумагами тем более. Но пока нет острой необходимости, можно об этом как бы забыть.

Так было и у меня. Участок земли под ИЖС во Всеволожском районе куплен ещё в конце прошлого века. Шли годы: менялось законодательство, отменялись старые формы, вводились новые правила. У меня были другие дела. Потом я стал старше и решил, что надо бы построить себе дом.

Полгода я собирался с силами: узнавал в общих чертах, что да как, а потом оказалось, что у меня даже не определены границы участка… Да и свидетельство о собственности какого-то древнего образца. Воображение нарисовало мне печальную картину хождения по ведомственным кабинетам. Случайно в досужем разговоре с друзьями тема вывела к домостроительству, и на стоны по поводу оформления документов на землю мне прямо указали: не морочь голову – иди в МФЦ. Послушался совета я не сразу. И зря – мог бы всё сделать гораздо раньше.

При простом обращении в МФЦ «Мои документы» меня проконсультировали бесплатно. Посмотрев документы на землю, мне сразу объяснили, что, как и в каком порядке нужно сделать.

Компанию для определения границ участка я выбрал сам – цены у всех примерно одинаковые. Кстати, от услуг юристов в части подачи заявления на внесение границ участка в Росреестр я отказался. Нет смысла платить за то, что можно вообще без усилий сделать самому. Получаете от кадастрового инженера записанный на компакт-диск межевой план вашего участка со всеми координатами. С этим диском и паспортом приходите в любой МФЦ Ленинградской области, где специалист сам оформляет заявление на внесение данных в Росреестр, вы только ставите подпись. И это бесплатно. Всё!

Каких-то 7 рабочих дней – и на руках выписка из Росреестра с подтверждением права собственности и указанием координат границ участка. К слову сказать, точно такая же процедура существует и для садовых участков.

«В случае если свидетельство на право собственности на участок оформлено до 1998 года, заявителю необходимо оформить ранее возникшее право. Для этого потребуется оплатить госпошлину и со старым свидетельством о собственности обратиться в любое отделение МФЦ. Срок предоставления услуги – 9 рабочих дней», – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Регистрировать право на участок мне не пришлось, но если бы было нужно, то в МФЦ решили бы и эту проблему. Теперь открыт путь в администрацию поселения для получения разрешения на строительство.

Единая справочная служба МФЦ: 8-800-500-00-47 или oko@mfc47.ru

Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива