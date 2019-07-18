«Ария» и «Мультфильмы» станут хедлайнерами рок-фестиваля в Кузьмоловском

XV фестиваль «Классная площадь» пройдет 26 и 27 июля в Кузьмоловском доме культуры и на поляне у тоннеля на ул. Заозерной.

Участники рок-фестиваля – любительские молодежные группы различных рок-направлений из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов РФ. Возраст участников от 14 до 35 лет.

На «Классную площадь – 2019» пришло около 60 заявок, из которых было выбрано 12 групп – участниц конкурсных прослушиваний. Фестиваль предоставляет уникальную возможность молодым музыкантам выступить на профессиональной сцене с качественным звуком и светом. Конкурсанты получат пожелания от компетентного жюри, а также призы и подарки. Победители конкурса смогут выступить на одной сцене с легендами рока – группами «Ария» и «Мультфильмы».

Конкурсные выступления пройдут в первый день фестиваля с 9.00 до 19.00 в помещениях Кузьмоловского Дома культуры. В рабочей обстановке жюри прослушает всех участников и выберет победителей основных и дополнительных номинаций. Вход на мероприятие – свободный.

Во второй день фестиваля с 11.00 до 22.00 состоится большой семейный праздник рока на открытой площадке на территории гп. Кузьмоловский. Целый день музыки, развлечений, активностей на свежем воздухе. В формате open-air проходит награждение победителей конкурса и гала-концерт с участием хедлайнеров. Вход – по билетам. Билеты продаются в кассе Кузьмоловского ДК и в группе рок-фестиваля: https://vk.com/rockfest_kp

Место проведения: гп. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (8 км от КАД, 15 минут езды от ст. м. «Девяткино»).

Подробнее о проекте в официальной группе фестиваля «Классная площадь»: https://vk.com/rockfest_kp