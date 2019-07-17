Предприятия Ленинградской области демонстрируют экономический рост

За первое полугодие этого года индекс промышленного производства в 47-м регионе вырос на 3 %. Позитивная динамика наблюдается в сфере обрабатывающей промышленности. Таковы данные Петростата.

– Промышленные предприятия Ленинградской области работают стабильно, – отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. – Производственные объекты обеспечены заказами, следовательно, сотрудники данных заводов имеют стабильный заработок. Согласно статданным среднемесячная заработная плата в регионе за пять месяцев повысилась за полугодие на 6,7 % и составила 44 509 рублей.

Заметный прирост зафиксирован на предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов. Они обеспечили более четверти прироста. Среди рекордсменов – производства по изготовлению мебели. Хорошие результаты показали и сферы, оказывающие услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования (11,1 %), а также производители бумаги и бумажных изделий (8,6 %). Существенный рост отмечен в сфере рыболовства – 26,2 % за полгода.

По данным Росстата, в целом по России индекс промышленного производства вырос на 2,6 %.