Новые медучреждения откроются во Всеволожском районе

Завершаются последние приготовления к открытию фельдшерско-акушерского пункта в Рапполово и амбулатории в Вартемягах. Они начнут работать 22 июля. Оба медучреждения являются структурными подразделениями Токсовской межрайонной больницы.

Теперь жители деревень Агалатово, Вартемяги, Дранишники, Елизаветинка, Касимово, Колясово, Лупполово, Медный Завод, Юкки, а также дачники из 34 садоводств смогут обращаться в новую амбулаторию. В амбулатории будут работать акушерско-гинекологический кабинет, детское, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, кабинеты врачей узких специальностей, рентгено-диагностический кабинет. Население Рапполово и Кавголово будет обслуживать новый ФАП.

Общая стоимость строительства амбулатории составила 330 млн рублей, на выкуп ФАПа потрачено 8,3 млн рублей.