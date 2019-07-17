Ленинградцы могут получить велосипед за госуслугу

На портале госуслуг Ленинградской области продолжается конкурс «Закажи услугу – получи велосипед». Принять в нем участие могут только зарегистрированные пользователи, имеющие подтвержденную запись.

– Процедура регистрации на региональном портале проста и занимает совсем немного времени. В настоящее время в ЕСИА уже зарегистрировано 795 тысяч человек, или 52% населения Ленинградской области в возрасте от 14 лет. Это значит, что теперь им доступны более 300 государственных и муниципальных услуг, – сообщил заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис Золков.

Чтобы получить постоянный доступ ко всем сервисам и услугам на портале госуслуг и навсегда забыть об утомительных очередях в различные органы и ведомства, нужно сделать всего три несложных шага. На сайте www.gu.lenobl.ru кликните на кнопку «Войти», вы попадёте на страницу единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Введите там свои контактные данные – ФИО, мобильный телефон и адрес электронной почты. После нажатия кнопки «Регистрация» вы получите СМС с кодом подтверждения. Введите его – и приступайте к созданию стандартной учетной записи. Занесите данные паспорта гражданина РФ и СНИЛС в разделе «Профиль». Будьте внимательны, заполняйте данные без ошибок.

Когда система завершит автоматическую проверку документов, можно переходить к финальному этапу – подтверждению личности владельца учётной записи. Существует несколько способов. Можно лично посетить с паспортом и СНИЛС ближайшее отделение МФЦ или воспользоваться сервисами онлайн-банка. Можно получить код для подтверждения личности по почте: для этого необходимо в личном профиле выбрать ссылку «Заказным письмом» и указать ваш почтовый адрес. Полученный в письме код нужно будет ввести на той же странице сайта, где вы вносили данные почтового адреса.

Теперь вы можете получать госуслуги в электронном виде – быстро и с комфортом. Подавайте заявления и обращения, оформляйте справки и выписки, записывайтесь к врачу, когда вам удобно – с компьютера или мобильного устройства.

Самые активные жители 47-го региона могут не просто сэкономить время, но и получить 35 тысяч рублей на покупку велосипеда. Для этого нужно до 31 августа 2019 года заказать любую услугу на портале госуслуг Ленинградской области и поделиться этой информацией на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Подробнее о конкурсе читайте на www.gu.lenobl.ru.

Вероника ПУТИЛОВА