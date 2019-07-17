Ленинградская область создаст региональный фонд помощи дольщикам

В минувший вторник в Москве состоялось расширенное совещание АО «ДОМ РФ» с Правительством Ленинградской области.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин в ходе совещаний подтвердил готовность региона в максимально короткие сроки реализовать планы и возможности по завершению строительства проблемных объектов, связанные с полномочиями федеральной структуры АО «ДОМ РФ».

Директор АО «ДОМ РФ» Сергей Калинин и руководитель направления «Региональное развитие» Владислав Сабуров обсудили с председателем комитета строительного надзора и экспертизы Ленобласти Денисом Горбуновым конкретные шаги и сроки по созданию регионального фонда защиты прав обманутых дольщиков. До конца августа 2019 года Ленинградская область первая в России планирует создать региональный Фонд и до конца 2019 года запустить пилотный проект, на котором будут отработаны механизмы бюджетных процессов и юридические конструкции.