Андрей Низовский осмотрел будущие спортивные объекты Всеволожска

Очередной рабочий объезд глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский посвятил будущим объектам спортивной инфраструктуры. В фокусе внимания оказались строящаяся велодорожка и участок под строительство крытого катка с искусственным льдом в городе Всеволожске.

Новая велодорожка появится между улицей Героев и Приютинской улицей. Объект должен быть сдан к октябрю, но темпы работ вызвали у Андрея Низовского опасения в том, что сроки будут соблюдены.

– Я считаю, что можно делать быстрее. Мы обязательно проведем экстренное совещание с подрядчиком по этому вопросу. Жители должны иметь возможность покататься на велосипедах, позаниматься скандинавской ходьбой, погулять и с пользой провести время, – заявил глава администрации. Проект предусматривает освещение по всему периметру дорожки, скамейки для отдыха и велосипедные парковки.

Вместе с подчиненными Андрей Низовский также осмотрел участок под строительство будущей ледовой арены на улице Нагорной между Колтушским шоссе и Румболовской горой. Эта стройка пока находится на самой начальной стадии – идет разработка проекта, который планируется представить в начале осени. Если проект пройдет согласование и получит региональное финансирование, строительство начнется в 2020 году.

Выслушав аргументы противников строительства катка на пустыре, которые утверждают, что для этого придется срубить вековые березы, Андрей Низовский решил лично пересчитать деревья на площадке. Ревизия закончилась, не успев начаться:

– Если честно, то на огромном пустыре березу я увидел только одну. Кто не верит – может сам пойти и посмотреть. Естественно, если арена будет построена, то вокруг территория будет благоустраиваться, будут высажены десятки новых деревьев, появятся дорожки для прогулок, зимой – удобные лыжные маршруты. Ну а для жителей ближайших домов – новые внутриквартальные асфальтовые проезды.

Фото Антона ЛЯПИНА