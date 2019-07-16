С императорской семьей – по «Государевой дороге»

Туризм в Северо-Западном регионе стремительно набирает обороты. В противовес знаменитому «Золотому кольцу» у нас появилось «Серебряное ожерелье России». В него входят 12 тематических маршрутов. Они развиваются буквально на глазах, некоторые еще находятся на стадии становления – например, маршрут, который называется «Государева дорога».

Деловой клуб «Государева дорога» был создан в Твери в конце 2018 года. Его проекты быстро приобрели популярность. И на XXIII Петербургском международном экономическом форуме (в июне 2019 года) было подписано соглашение о сотрудничестве в развитии нового туристического маршрута. Соглашение подписали руководители Ленинградской, Тверской, Новгородской и Московской областей. Так что «Государева дорога» стала грандиозным межрегиональным маршрутом, аналогов которому в России нет.

Его развитие стало возможным только благодаря появлению скоростной (платной) автомобильной трассы М­11. Полностью она откроется осенью 2019 года. Эта трасса свяжет Санкт-Петербург и Москву. Причём доехать до Москвы можно будет за 5 часов. Туристические агенты решили освоить это пространство, особенно для тех туристов, которые хотят во время одной поездки увидеть и Москву, и Санкт-Петербург, и понять Россию. Но для того, чтобы почувствовать душу России, столиц недостаточно. Русские провинции представляют чрезвычайный интерес. На скоростной трассе М-11 будут выставлены информационные щиты, которые расскажут о ближайших достопримечательностях. К ним будут сделаны съезды.

Привлекательность трассы М­11 заключается в том, что она проходит там же, где когда-то была «Государева дорога». А вдоль этой дороги было построено много объектов для императорской семьи. Посещая их сейчас, можно окунуться в мир русской элиты XVIII – XIX веков.

«Государеву дорогу» иногда называют «исторической дорогой мира». Строительство тракта из Петербурга в Москву началось по указу Петра Первого и полностью завершилось в 1830 году. Длина его составила 735 вёрст. Это была первая в нашей стране дорога с твёрдым покрытием. По ней проезжали пышные кортежи династии Романовых, а также почтовые дилижансы со срочными донесениями. Вдоль всей дороги стояли почтовые станции – их называли «ямы». На станциях проезжающие могли пообедать, переночевать, сменить уставших лошадей. А возчиков, работавших на лошадях, стали называть ямщиками. 30 ямов работало на Петербургском тракте в конце XVIII века. На основании впечатлений от поездки в конце XIX века Радищев написал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».

Какие же туристические объекты входят в «Государеву дорогу» сейчас? Это прежде всего путевые дворцы. Один из них – в Санкт-Петербурге (Чесменский путевой дворец). В прекрасном состоянии находится Императорский путевой дворец, построенный специально для Екатерины II в Твери. По пути из Москвы в Петербург можно также посетить знаменитую усадьбу «Раёк» (Тверская область), которая была создана по проекту архитектора Николая Львова. Можно заехать в город Торжок, где развиваются старинные русские промыслы. Маршрут «Государева дорога» представляет очень большой выбор объектов. Говорят, для того, чтобы все их посетить, необходима целая неделя. У туристов столько времени зачастую нет. Поэтому предполагается, что каждая турфирма, которая будет продавать путёвки по этому маршруту, сама станет выбирать объекты по своему вкусу. Главное – эти объекты обозначить и преподнести туроператорам.

25–26 июня состоялась презентация её первого участка, который проходит по Ленинградской области. В дальнейшем пройдёт представление участка в Тверской области, а потом – в Новгородской и Московской областях. Но уже на первом этапе участники презентации были потрясены увиденным. Участниками выступали журналисты из Ленинградской, Тверской, Новгородской, Московской областей, в том числе был представитель газеты «Всеволожские вести».

Это были два дня, насыщенных информацией. Журналисты узнали, как русские императоры заботились о развитии своей страны. Каждое императорское правление было связано с грандиозным строительством, которое вошло в историю. Ничего из предыдущих достижений не уничтожалось ради политики, а наоборот, приумножалось.

Первая остановка, которую сделали журналисты во время своего пресс-тура, была на станции Любань Тосненского района. Она была посвящена строительству железной дороги, которая связала Санкт-Петербург с Москвой. Эту дорогу в своё время называли Николаевской железной дорогой, потому что построена она была по указу императора Николая Первого. Сейчас мы знаем её как Октябрьскую железную дорогу. А станция Любань примечательна тем, что здесь сохранился типовой вокзал того времени, когда дорога только зарождалась. В здании вокзала работает небольшой виртуальный музей, на привокзальном дворике установлен памятник автору проекта магистрали – П.П. Мельникову. А рядом находится единственный в России православный храм, посвящённый железнодорожникам. Этот храм построен по распоряжению другого императора – Александра II и освящён во имя святых апостолов Петра и Павла примерно в 1864 году. Это – прекрасный памятник архитектуры. Его автор – знаменитый Константин Тон. Внутри храма увековечены имена инженеров, принимавших участие в строительстве Николаевской железной дороги. К сожалению, имена крестьян, которые взвалили на себя весь тяжёлый труд по строительству дороги, увековечить было невозможно. А ведь многие крестьяне тогда погибли.

Из Любани журналисты проехали 32 километра до деревни Андрианово Тосненского района. Там находится усадьба Марьино. Это – родовое гнездо Строгановых и Голицыных. В этом пышном усадебном комплексе останавливались члены императорской семьи. Сейчас Марьино находится в прекрасном состоянии и здесь можно многое узнать о жизни особ, приближённых к императору.

Так получилось, что основные объекты «Государевой дороги» в Ленинградской области сосредоточены в Тосненском районе. В XVIII веке Тосно было первой крупной остановкой на Петербургском тракте. Деревня вообще получила развитие потому, что сюда со всей России свезли ямщиков, чтобы они обслуживали «Государеву дорогу». Одно время всё поселение Тосно составляли ямщики и их семьи. Как только была построена Николаевская железная дорога и ямщики стали по большому счёту за ненадобностью – все они стали работниками новой магистрали.

В Тосно журналистов ожидала необычная экскурсия, во время которой они узнали не только о быте ямщиков, об их невероятной лихости, но и таком явлении, как царские кормилицы. В 2018 году Тосненский краеведческий музей изменил свою специфику. Он стал единственным в России музеем, посвящённым царским кормилицам. Это связано с тем, что музей расположен в историческом здании, сохранившемся с XIX века, – доме купцов Смолиных. Одна женщина из этой семьи – Мария Смолина – была приглашена во дворец императора Александра III, чтобы стать кормилицей его первенца – Ники, который впоследствии стал императором России – Николаем II. Конечно, его кормилица имела особый статус. В Тосненском краеведческом музее можно узнать многое о прелестях и тяготах службы царских кормилиц, а также – о педиатрии XIX века.

Любопытно, что после всех экскурсий журналистам предложили переночевать в отеле, который может стать образцом для подражания: как надо относиться к историческому наследию. Отель «Тосно» разместился в бывшей земской школе. Здание XIX века было отреставрировано и заиграло новыми красками.

26 июня утром представители прессы выехали из Тосно в посёлок Новолисино. Здесь их ожидала экскурсия по Учебному музею истории Российского лесоводства. О Лисинском учебно-опытном лесхозе наша газета подробно писала. Император Пётр Первый не жалел казны, чтобы покупать за границей и привозить в Россию редкие деревья. Благодаря стараниям Петра в нашей стране прижились дуб и липа. Он не разрешал вырубку лесов под страхом смертной казни. Только поэтому в нашей стране до XXI века сохранялись лесные массивы, которых уже нет в Европе.

Помимо музея, журналисты осмотрели ещё два важных объекта, связанных с императорами. Один из них – единственный в России храм Лесного департамента, воздвигнутый в 1862 году по приказу императора Александра II. Он так и называется: «Храм происхождения честных древ животворящего креста». Второй объект – Императорский охотничий дворец, который был построен для Александра II. Они созданы рукой гениального архитектора Н.Л. Бенуа. Разработчики маршрута «Государева дорога» надеются, что, когда маршрут откроется, можно будет заказать реставрацию.

У нас в области есть ещё прекрасные дворцы в Гатчине, в Павловске, в Ломоносове… Эти города включены в другие туристические маршруты, потому что они находятся вдалеке от Петербургского тракта. Что касается Гатчины, которая ближе всего расположена к Тосно, то организаторы маршрута «Государева дорога» предлагают рассматривать её как место для ночлега.

Следует ещё добавить, что в рамках пресс-тура были организованы две пресс-конференции, на которых журналисты встретились с представителями местной власти и вместе обсудили перспективы развития маршрута «Государева дорога». Этот проект уже был представлен на туристической выставке в Китае, где привлёк к себе всеобщее внимание. Сейчас планируется создание видеофильма об этом маршруте, который будет запущен вместо рекламы в поездах «Сапсан». «Государева дорога» обещает стать проектом государственного значения.

Людмила ОДНОБОКОВА

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