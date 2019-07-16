Молодежь района встретилась на берегу Ладоги

Веселая и шумная компания собралась в минувшие выходные на территории детского оздоровительного лагеря «Ладожец» в Коккорево. Здесь проходил XV туристский слет «Выездные дни молодежи». В этом году на него съехались 13 команд из разных уголков Всеволожского района.

Юноши и девушки жили в походных условиях: ставили палатки и разжигали костры, чтобы не замерзнуть. Согреться им помогали и многочисленные спортивные соревнования.

В этом году мероприятие посетили почетные гости, среди которых был и глава районной администрации Андрей Низовский.

– Желаю получить побольше положительных эмоции и отлично провести время. Скучать вам точно не придется, ведь организаторы подготовили обширную программу, – сказал Андрей Александрович.

После официального открытия спортивного праздника всех желающих пригласили к костру, где можно было задать интересующие вопросы главе администрации. Завершив беседу, все отправились на ужин, после которого состоялся конкурс приветствий. А закончился день дискотекой. В дни слета также прошли конкурс художественной самодеятельности и игра в крокодил. По итогам слета первое место заняла команда «Назад в будущее» из Морозовского поселения, второе – «Ух ты, мы с Охты!» из Кузьмоловского поселения, третье место присудили команде «Wi-Fi» из Романовского поселения.

Екатерина КОРОЛЕВА