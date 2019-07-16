Дым над водой и огни в небе: тишину Красного озера разгонят рок и классика

На берегу Красного озера в Приозерском районе Ленинградской области 27–28 июля пройдет второй музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока».

Организаторы фестиваля задумали совместить на первый взгляд несовместимое – на одной сцене выступят симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» и португальская рок-группа Blind Zero, петербургский герой мюзиклов Иван Ожогин и участники шоу «Голос». В исполнении артистов прозвучат кроссовер-версии мировых хитов рок-групп Metallica, Scorpions, Queen и Deep Purple, новые аранжировки песен группы «Кино» и каверы русских народных треков в стиле «Игры престолов».

Для гостей фестиваля будут работать три основных площадки – амфитеатр долины Коробицыно на берегу Красного озера, малая сцена на вершине склона для мастер-классов и детская сцена на территории горнолыжного центра «Золотая долина». Вход на все мероприятия – свободный, организованы бесплатные автобусы от платформ Рощино и Сосново