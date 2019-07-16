Всеволожский район лидирует по количеству избирателей

Во Всеволожском районе зарегистрировано наибольшее количество избирателей среди всех районов Ленинградской области – 264 тысячи 394 человека.

Всего в 47-м регионе – 1 миллион 350 тысяч 520 избирателей – граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом.

Как сообщает пресс-служба Леноблизбиркома, за полгода численность избирателей увеличилась более чем на 14 тысяч человек, за год более чем на 22 тысячи.

Информация о численности избирателей Ленинградской области по годам в разрезе муниципальных районов, городского округа размещена на сайте Леноблизбиркома.