Управление ветеринарии Ленинградской области возглавил кандидат наук из Всеволожска

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении нового главы управления ветеринарии – им стал бывший руководитель Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района Леонид Кротов.

Всеволожскую ветеринарную станцию, хорошо знакомую многим владельцам домашних животных, Леонид Кротов возглавлял с декабря 2016 года. Во время его руководства для станции было приобретено современное оборудование, приглашены специалисты узкого профиля для ведения высокотехнологичных операций. Установлена электронная система учета посетителей и их животных – система «ЕНОТ», оборудован кабинет грумминга – это услуги стрижки, мытья.

На новом посту Леониду Кротову, кандидату ветеринарных наук, предстоит заниматься развитием системы борьбы с болезнями животных всей Ленинградской области.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива