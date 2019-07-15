На дорогах Всеволожского района перемигиваются новые светофоры

Безопасность дорожного движения на дорогах Всеволожского района помогут обеспечить новые светофорные посты, которые устанавливаются в рамках специальной областной программы.

Перекресток Дороги жизни и дороги к поселку им. Морозова преобразился радикально – помимо установки светофоров, там были построены дополнительные полосы для движения, которые разводят потоки транспорта и препятствуют возникновению заторов.

Свой светофор, наконец, получили жители микрорайона Hakkapeliitta Village во Всеволожске. Теперь они могут безопасно выезжать на Дорогу жизни. Также улучшилась дорожная обстановка в районе Колтушей – автомобили, следующие из Кудрово, встраиваются в поток на Колтушском шоссе через разгонную полосу.

Сообщается также о работах по обновлению разметки на дорогах всей Ленинградской области. В этом году обновят почти полтора миллиона квадратных метров.