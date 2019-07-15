Начинающим бизнесменам Ленобласти дают по 200 тысяч

Поддержку бюджета региона с начала этого года получили уже более 20 начинающих предпринимателей в сельской местности. Среди наиболее успешных стартапов – проекты жителей Всеволожского района.

Биржа труда Ленинградской области помогает всем желающим начать свое дело советом и рублем. Почти 200 тысяч рублей может получить предприниматель на «раскрутку» нового бизнеса в сельской местности, а еще по 96 тысяч рублей выплачивают за каждое созданное рабочее место. Также Биржа труда оказывает содействие в оформлении необходимых документов в режиме «одного окна» и организует обучающие курсы.

Например, жительница деревни Керро прошла обучение основам предпринимательства и открыла небольшое производство оригинальных букетов и корзин из фруктов и овощей. А соискательница из деревни Новое Девяткино организовала салон красоты и уже успела обзавестись постоянной клиентурой.

Неожиданно популярным среди жителей Ленинградской области оказалось птицеводство. И дело не ограничивается одними курами – так, в деревне Добряницы теперь разводят цесарок, а в деревне Русско Сланцевского района выращивают фазанов.