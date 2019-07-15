Во Всеволожском районе прошла выставка племенных животных «Белые ночи»

Более 60 племенных хозяйств Ленинградской области приняли участие в XVI областной выставке племенных животных «Белые ночи».

Конкурс прошел в поселке Энколово Всеволожского района. Победительницами смотра стали буренки: голштинской породы Наседка из племзавода «Петровский» Приозерского района и айрширской породы Абрамовка племенного завода «Новоладожский» Волховского района. Всего на «подиум» вышло около 80 телок из разных районов Ленинградской области.

– Перед вами – яркие представительницы голштинской и айрширской породы, – объявлял конкурсанток ведущий. – Сначала мы оцениваем высоту холки – чем выше, тем лучше. Затем смотрим на спину: она должна быть прямой. Очень важны ширина бедер и грудных костей, ведь это доказывает здоровье коровы. Обратите внимание на ноги претендентки – они прямые и крепкие! Походка тоже важна. Пожалуйста, проведите конкурсантку! Ее поступь плавная, без вихляний. И, наконец, последнее: форма вымени должна быть волнообразной.

– Такие выставки проводятся для того, чтобы фермеры поняли важность селекции, – сказал председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. – Благодаря успешному тандему зоотехников и селекционеров в Ленинградской области сформировано лучшее молочное стадо России. Сегодня в регионе функционирует 65 племенных хозяйств. На фермах племенных хозяйств – самые высокие надои, превышающие 8531 кг молока в год. Эта цифра на 40% выше среднероссийского показателя.

Ирэн ОВСЕПЯН