На месте гибели экипажа Алешина появился памятный знак

Памятный знак, посвященный подвигу экипажа летчиков под командованием капитана Семена Алешина, открылся 11 июля неподалеку от деревни Лемболово.

На митинг из Москвы вместе со своим сыном и внучками приехал Александр Бобров, писатель, публицист, родной брат Николая Боброва – стрелка-радиста легендарного экипажа. В память о подвиге героев прозвучали салютные выстрелы.

Ранним утром 11 июля 1942 года с аэродрома Сосновка в воздух поднялись скоростные бомбардировщики. Вел группу опытный экипаж Семена Алешина, имевший на своем счету множество успешных боевых вылетов. Враг открыл зенитный огонь по нашим самолетам. Один из снарядов попал в самолет капитана Алешина. Машина получила серьезные повреждения. Экипаж даже не попытался выбрасываться с парашютами над территорией занятой противником, а направил горящую машину в гущу вражеских позиций. За огненный таран вражеской батареи Семен Алешин, Николай Бобров и Владимир Гончарук были посмертно представлены к ордену Ленина и медали «Золотая звезда» с присвоением звания Героя Советского Союза.

В 2004 году место падения боевой машины нашли поисковики отряда «Группа Безымянная». Два года велись раскопки места падения самолета, еще дольше шел поиск архивных документов, которые позволили установить имена погибших летчиков и обстоятельства их гибели.

В 2018 году у станции Лемболово у памятника летчикам состоялась церемония торжественного захоронения останков героического экипажа.

Само место падения боевой машины и гибели экипажа не было никак отмечено. По инициативе родственников летчика Николая Боброва на внебюджетные средства был изготовлен памятный знак, установленный на месте гибели экипажа силами поискового отряда «Группа Безымянная» при содействии администрации Агалатовского сельского поселения.

Светлана КУЦОКОНЬ