Красный Крест спешит на помощь

Всеволожское местное отделение ЛОРО ООО «Российский Красный Крест» приняло участие в региональном слете волонтеров.

Проект реализуется в рамках Президентского гранта «Развитие программы дополнительного образования «Первая помощь» РКК в Ленинградской области». В мероприятии приняли участие представители Всеволожского, Тосненского, Тихвинского, Лодейнопольского, Киришского, Волховского районов, а также команда Сосновоборского городского округа.

На несколько часов территория Лисинского лесного колледжа в Тосно превратилась в большую состязательную арену. Участники демонстрировали знания принципов оказания первой помощи: осматривали, транспортировали пострадавших, помогали остановить кровотечение, обрабатывали раны и ожоги, накладывали шины и повязки и отвечали на сложные вопросы.

– В рамках проекта в Ленинградской области наши волонтеры планируют научить азам первой помощи 180 человек, – отметил председатель Красного Креста Ленинградской области Арчил Лобжанидзе. – Однако уже сейчас мы подошли к этой цифре. Наша организация не только занимается вопросами оказания первой помощи, но и поддерживает людей в тяжелой жизненной ситуации, помогает малоимущим, и в особенности пожилым людям.

– Слет волонтеров показал, как важны знания и навыки оказания первой помощи, – считает председатель Всеволожского отделения Красного Креста Елена Щербакова. – Правильно оказанная первая помощь сокращает время лечения, способствует быстрейшему заживлению ран и часто является решающим фактором при спасении жизни пострадавшего. Знаете, все проходило настолько профессионально, что мне на миг показалось: волонтеры на самом деле накладывают бинты и помогают пострадавшим.

По словам Елены Щербаковой, на днях волонтеры отделения побывали в Школе

№ 6 г. Всеволожска, где провели для учащихся младших классов игровой тренинг, посвященный здоровому образу жизни.

– Школьники охотно выполняли задания, рассказывали о вкусной и здоровой еде и узнали о том, почему нельзя пить много газированных напитков, – продолжает собеседница. – Младшеклассников заинтриговал вопрос: когда отдыхает сердце? Они даже не могли представить, что бывает, когда сердцу нужен покой. Ребята с интересом отгадывали загадки, решали ребусы и участвовали в спортивных соревнованиях. В планах нашего отделения провести мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, в Мурино и Кудрово. Недавно мы узнали, что оказанию первой медицинской помощи хотят научиться и в администрации Всеволожского района. Надеемся, что в ближайшее время мы проведем тренинги и для них.

Ирэн ОВСЕПЯН