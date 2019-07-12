Выходные во Всеволожском районе: участники экологического квеста вывезут покрышки

В Сертолово в воскресенье, 14 июля, в 11.00 начнется вывоз использованных покрышек на переработку в рамках экологического квеста «Охота на колеса».

Очищать город Сертолово и его окрестности будет команда «Сертоловские Артемиды». Старт состоится у Домика Лесника у поселка Холмы, далее маршрут пройдет через микрорайоны Черная Речка и Новое Сертолово. Карта: clck.ru/GzbAK.

Напомним, в июле проходит Глобальный Супер Вывоз Колес, в ходе которого можно собрать свою команду или присоединиться к сформированной (регистрация: cleangames.ru/events/kolesaquest4). За участие начисляются игровые баллы, по итогам квеста победителям будут вручены призы. Полный список планируемых акций смотрите по ссылке: clck.ru/GzbG9

Фото Антона КРУПНОВА из архива