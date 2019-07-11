Частные детские сады в Ленобласти будут доступны за 5 000 рублей в месяц

Правительство Ленинградской области приняло постановление, согласно которому частные детские сады в регионе будут получать субсидии из регионального бюджета. Обязательное условие для доступа к казне – снижение родительской платы до 5 000 рублей в месяц.

– В районах интенсивной жилой застройки мы решаем вопрос обеспечения местами в детских садах не только путем строительства объектов или выкупа у застройщиков, но теперь и поощряем малый бизнес оказывать комплексную и качественную услугу по присмотру и образованию. Одновременно субсидия частным садам снизит родительскую плату в учреждениях, что должно повысить их востребованность, – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Получить субсидию в размере до 18 тысяч рублей на каждого ребенка смогут лицензированные частные образовательные организации, готовые подписать соглашение о снижении родительской платы до 5000 рублей максимум. При этом в детском саду должны воспитываться не менее 20 малышей.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива