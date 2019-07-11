На Всероссийском дне поля представили экспозицию «Блокадный Ленинград»

О том, как развивалось сельское хозяйство в годы блокады Ленинграда, рассказали на Всероссийском дне поля. Специальную экспозицию посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также иностранные гости – представители дипмиссий.

– В суровые годы блокады Ленинграда на основании постановления Ленгорисполкома в скверах и парках города были организованы огороды, – показывая экспозицию, рассказал министру 94-летний полковник из Луги Михаил Григорьевич Полячков. – Это помогло обеспечить ленинградцев продовольствием. Здесь также представлены и дикорастущие растения, которые горожане использовали в пищу. В ход шла вся растительность.

– Из-за этого на старых фотографиях времен Великой Отечественной войны в Ленинграде на деревьях не было листьев, – отметил Дмитрий Патрушев.

Отметим, что экспозиция состояла из инсталляций, выполненных с использованием фотографий, и стендов с необходимыми пояснениями. Территория, на которой разместили овощные культуры: капусту, морковь, свеклу и другие, наглядно демонстрировала блокадный огород.

Ирэн ОВСЕПЯН

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