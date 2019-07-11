Ленинградская область нацелена на экспорт

Ленинградская область готова серьезно заявить о себе на рынке производства рыбных консервов и забрать нишу у Прибалтийских государств.

Об этом сегодня, 11 июля, на торжественном открытии агротехнологической выставки «Всероссийский день поля» заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Это важное для Ленинградской области мероприятие собрало под крыло несколько десятков ведущих представителей аграрного сектора Российской Федерации.

– Ленинградская область производит и экспортирует достаточно большой объем продукции, – сказал Александр Дрозденко. – Наши сыры, молочная и мясная продукция пользуются большим спросом. Отмечу, что для поддержки аграриев мы с областным комитетом финансов решили субсидировать закупку уборочной техники. Это только часть важной программы поддержки крестьян, на которую область вместе с Минсельхозом России выделила 7 млрд руб.

По словам Александра Дрозденко, основная задача правительства – увеличить объем выпущенной продукции. Регион достаточно преуспел в ряде производств.

– Два района области стали экспериментальной площадкой для посадки яблоневых садов, – продолжил глава региона. – Это новое направление, которое мы намерены развивать. Еще один интересный проект – производство зерна. Ленинградская область – зона рискованного земледелия, но задачи у нас на следующий год амбициозные. В планах наладить экспорт молочной продукции в СНГ. Недавно зарубежные инвесторы вошли в состав советов директоров нескольких молочных предприятий области. Это позволит нарастить объемы и расширить рынки сбыта.

Ирэн ОВСЕПЯН

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