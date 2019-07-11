В Кудрово ликвидировали незаконный съезд, который облюбовали утки

Незаконный проезд к автостоянке закрыли областные дорожники сегодня, 11 июля, на Центральной улице Кудрово. Оказалось, что эту территорию облюбовали утки, так как на участке разрушенной дороги из-за застоя образовался пруд.

Ранее с просьбой решить вопрос с незаконным съездом в «Ленавтодор» обращались кудровские активисты. Разрешение на ликвидацию съезда было выдано «Пригородному ДРСУ № 1», которое обслуживает региональные дороги Всеволожского района. Соответствующее решение было принято после обращения кудровских активистов.

Техника без труда загородила въезд на стоянку. Причина ликвидации съезда – отсутствие необходимых технических условий, что, в свою очередь, создает аварийную ситуацию, так как машины выезжают «в лоб» встречному движению.

Затраты за проведенные работы будут взысканы с владельцев съезда через суд.