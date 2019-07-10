На дорогах Ленобласти оборудуют освещенные тротуары

В поселениях, через которые проходят региональные трассы, установят искусственное освещение. Соответствующую программу приняли в регионе на три года.

«Ленавтодор» выступает заказчиком работ. Планируется строительство не только опор и линий электроосвещения, но и тротуаров.

В общей сложности в семи муниципальных районах Ленобласти будет протянуто 37 километров линий. Так, во Всеволожском районе на Дороге жизни в границах Романовки появятся тротуар и фонари.