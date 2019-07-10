На детскую площадку в деревне Борисова Грива выделили миллион

Администрация Всеволожского района постановила выделить из районного бюджета один миллион рублей на строительство новой детской площадки в Рахьинском городском поселении. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Андрей Низовский.

Как пояснил Андрей Низовский, площадка будет возведена в деревне Борисова Грива на улице Грибное. Средства поступят в бюджет Рахьинского поселения в рамках межбюджетных трансфертов.

– Просьба о строительстве детcкой площадки прозвучала в ходе встречи с жителями Рахьинского поселения, которая состоялась 5 июня. Мы свое обещание сдержали. Но должен сказать, что это лишь одна из многих задач, которые необходимо решать в поселении. Район со своей стороны и в рамках своих полномочий всегда готов протянуть руку помощи местной администрации, – рассказал Андрей Низовский.

Комментируя итоги июньской встречи, глава администрации ранее отмечал, что сентябрьские муниципальные выборы в поселении не просто поставят перед обновленным депутатским корпусом конкретные задачи, но и потребуют предложить решения, гарантирующие результат.